Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний «Газпром» со стороны Белоруссии являются голословными. Об этом пишет RT.

Он сказал, что подобные заявления не стоит делать просто так, необходимо их аргументировать.

Представитель Кремля также добавил, что Россия всегда защищает интересы компаний страны.

Таким образом Песков отреагировал на вопрос о заявлениях из Белоруссии, согласно которым к событиям в стране якобы причастен «Газпром».

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