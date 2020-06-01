Крашенинников: проголосовать по поправкам можно будет с 25 июня по 1 июля

Проголосовать по поправкам в Основной закон страны можно будет с 25 июня по 1 июля.

Об этом в понедельник заявил РИА «Новости» сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

С соответствующим предложением во время совещания с президентом выступила глава ЦИК Элла Памфилова.

Путин поддержал эту инициативу, рассказал парламентарий.

«Считать голоса будут 1 июля», — уточнил Крашенинников.