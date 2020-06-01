Крашенинников: проголосовать по поправкам можно будет с 25 июня по 1 июля
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Проголосовать по поправкам в Основной закон страны можно будет с 25 июня по 1 июля.
Об этом в понедельник заявил РИА «Новости» сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
С соответствующим предложением во время совещания с президентом выступила глава ЦИК Элла Памфилова.
Путин поддержал эту инициативу, рассказал парламентарий.
«Считать голоса будут 1 июля», — уточнил Крашенинников.