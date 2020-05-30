Белый дом на короткое время закрыли из-за протестов

Вечером в пятницу, 29 мая, из-за протестов, которые возникли из-за погибшего по вине полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что журналистов пула, которые были снаружи здания, попросили перебраться внутрь. Затем доступ в здание был перекрыт, уточняет телеканал.

Как стало известно, в митинге около Белого дома приняли участие порядка тысячи человек. При этом серьезных беспорядков не было.