Эксперт: нет оснований для переноса Единого дня голосования в сентябре

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг слухи о переносе Единого дня голосования в сентябре.

«Я не вижу пока никаких оснований для этого самого переноса. Понятно, что сейчас все, что происходит с ситуацией с распространением коронавируса, влияет на восприятие политических процессов прежде всего. Можно ли вести полноценную избирательную кампанию в условиях каких-то ограничительных мер? Скорее всего — нет. Есть ли понимание, когда эти ограничения закончатся? Все прогнозы, которые есть, сводятся к тому, что у нас время на проведение кампании с начала июля есть. Прогнозы о переносе ЕДГ преувеличены», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что с 1 апреля в России появился Федеральный закон о «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

«Во исполнение его ЦИК России, пользуясь федеральным законом, были отложены голосования только по назначенным датам выборов с 3 апреля по 21 июня — если я не ошибаюсь. Вопрос о переносе ЕДГ не рассматривался, не обсуждался и не поднимался. Давайте разрушим связь — то, что ЦИК отложил голосование по более мелкому уровню, по муниципальным выборам, которые попали в условия карантина, не означает, что автоматически или каким-то другим образом будет принято решение о переносе ЕДГ. Есть такое право, такой ФЗ, но это ничего не означает», — добавил Потуремский.

Он также отметил, что сейчас в ряде регионов — например, в Новосибирской области — вносятся соответствующие поправки в законодательство. «Это нормальная, повседневная, достаточно рутинная работа органов власти. Цель очень простая — соблюдение избирательных прав. Еще раз — есть федеральный закон для ЦИКа и субъектов федерации. Все, что сейчас происходит — это приведение правового поля в некое единообразие. Вопрос о переносе сентябрьских выборов не обсуждался. Точка», — подытожил он.