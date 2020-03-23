Помпео назвал Иран ответственным за попадание коронавируса в пять стран

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти Ирана виновны в проникновении коронавируса COVID-19 на территорию пяти других стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Он указал, что в феврале рейсы иранской авиакомпании Mahan Air сделали не менее 55 перелетов между Тегераном и КНР, тем самым продолжив распространять вирус из китайского Уханя.

«По меньшей мере в пяти странах первые случаи COVID-19 стали прямым следствием пренебрежительного отношения властей Ирана к здоровью людей», — написал Помпео.

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