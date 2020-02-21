Песков: даты следующего нормандского саммита пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты нового саммита в нормандском формате пока нет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, до назначения встречи в Берлине необходимо понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран «нормандской четверки» являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей. В частности, прекращение огня, разведение сил вдоль линии соприкосновения и обмен пленными.

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