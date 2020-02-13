В Казахстане оценили посты внука Назарбаева о политическом убежище

Публикации внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана о запросе политического убежища в Великобритании были написаны «под манипуляциями определенных людей», заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, обсуждение и цитирование данных публикаций является неэтичным, так как Айсултан Назарбаев в настоящее время проходит лечение от наркотической зависимости.

«В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Айсултан Назарбаев опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что он запросил политическое убежище у Великобритании из-за давления со стороны семьи.

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