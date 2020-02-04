Путин: предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью

Российский президент Владимир Путин высказался о предложенных им ранее поправках в Конституцию, передает РИА «Новости».

До этого во время послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

Он отверг мысль, что поправки были предложены им с целью продлить полномочия президента. Политик подчеркнул, что изменения нужны, так как жизнь постоянно движется вперед и развивается.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью», — объяснил Путин.

Путин отметил, что за время его президентства он понял, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

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