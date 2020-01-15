Трамп оценил слова британского премьера по поводу ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором британский лидер назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программ «сделкой Трампа». Об этом глава Белого дома упомянул в своем Twitter.

«Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил: «Нам стоит заменить соглашение с Ираном «соглашением Трампа». Я согласен!» — написал Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джонсон допустил замену СВПД соглашением на условиях Соединенных Штатов.

8 января текущего года Дональд Трамп заявил, что Россия и другие государства должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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