МИД России признал легитимным избрание нового главы парламента Венесуэлы

Министерство иностранных дел (МИД) России признал избрание Луиса Парра новым главой Национальной ассамблеи Венесуэлы результатом легитимной демократической процедуры, говорится в официальном комментарии ведомства.

Назначение Луиса Парра председателем парламента Венесуэлы способствует возвращению политической борьбы в стране в конституционное русло, считает российский МИД.

Также избрание нового председателя Национальной ассамблеи свидетельствует о несостоятельности радикальной части оппозиции Венесуэлы, подчеркивается в комментарии.

Ранее депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра. Ранее этот пост занимал самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо. Сам Гуайдо и его сторонники не принимали участия в голосовании.

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