В Кремле назвали главное достижение 2019 года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отнес к главным достижением 2019 года то, что экономика и социальная сфера России по-прежнему сохраняют устойчивость. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что какое-то определенное достижение «вряд ли можно назвать», поскольку основной целью считается уровень «благосостояние людей».

«Главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость», — сказал Песков.

Он также назвал главную неудачу этого года.

По его словам, ею является недостаточный темп роста российской экономики.