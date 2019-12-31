Байден готов назначить республиканца вице-президентом

Бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден заявил, что готов взять в напарники и назначить вице-президентом представителя Республиканской партии. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, он готов к сотрудничеству с республиканским напарником, однако не может назвать конкретного человека. Бывший вице-президент отметил, что в Республиканской партии есть много достойных политиков.

«По-прежнему есть немало по-настоящему достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед», — заявил Байден во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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