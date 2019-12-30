В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

В своей публикации она обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину и написала, что именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, а Польша лишь стала жертвой данного конфликта.

По ее мнению, это является фактом.

До этого Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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