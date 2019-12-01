В Госдуме надеются на восстановление отношений между Россией и Украиной

У Киева есть шанс улучшить отношения с Москвой, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, новая власть Украины может «перевернуть конфликтную страницу истории» и возобновить диалог с Россией для улучшения отношений между странами. Он подчеркнул, что российская сторона оперативно отреагирует на шаги Киева к сближению.

Бальбек назвал предстоящую встречу российского и украинского президента в рамках саммита «нормандской четверки» 9 декабря «историческим шагом по возобновлению двусторонних отношений».

Также Бальбек отметил, что руководство в Москве и весь российский народ с теплотой относятся к Украине.

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