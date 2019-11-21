В Раде заявили об ограничении Зеленским украинцев в общении с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Киев продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский обещал, что это закончится. Однако в настоящее время в стране запретили книги на русском языке, а все школы перешли на обучение на украинском языке.

«Для чего это? Перед кем ты прогибаешься, уважаемый президент», — сказал депутат.

Он также добавил, что избиратели Зеленского голосовали за восстановление нормальных отношений с Россией, а не за ту политику, которую сейчас осуществляет украинский лидер.

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