Эксперт прокомментировал кризис турецко-американских отношений

Глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол прокомментировал сложности в отношениях Турции и США, который возник из-за покупки Анкарой российских систем ПВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация с С-400 и F-35 продолжает оставаться кризисной. При этом стороны понимают, что переговоры могут ее выправить.

Однако в ближайшее время кризис так и не разрешится, поскольку для этого США необходимо пойти на радикальные изменения в политике по Сирии, которые удовлетворят Турцию. Речь идет о прекращении поддержки Рабочей партии Курдистана.

Эрол добавил, что Турция не настроена к США доверительно.

Однако по его словам, лидеры решили двигаться в сторону сотрудничества, а не кризиса. Это подтверждает блокирование голосования сенатом по законопроекту о событиях 1915 года.