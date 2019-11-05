Трамп после победы лошади Covfefe на скачках задумался о глубоком смысле этого слова

Президент США Дональд Трамп после победы лошади по кличке Covfefe на скачках вспомнил свою опечатку в своем Twitter, которая стала мемом.

Трамп прокомментировал сообщение, что лошадь Covfefe, которую назвали «в честь знаменитой опечатки» президента выиграла турнир в Калифорнии.

«Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была опечатка? Может быть, это что-то с глубоким смыслом», — прокомментировал президент США.

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