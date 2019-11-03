В офисе Зеленского назвали сообщение о драке Богдана с главой СБУ фейком

Замглавы администрации президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отреагировал на сообщение о том, что между главой офиса украинского лидера Андреем Богданом и председателем СБУ Иваном Бакановым произошла драка. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, информация о драке выдумана.

«Мы опровергаем эту информацию», — написал Тимошенко.

Он также выразил сожаление, что достоянием общественности снова стал фейк.

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