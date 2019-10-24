Ушаков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника главы страны Юрия Ушакова.

Ушаков сказал, что Путин и Эрдоган разговаривали тет-а-тет не меньше двух часов. После этого работа продолжилась в составе делегаций.

На вопрос о достигнутых соглашениях между сторонами, он ответил, что о количестве российских и турецких инициатив в соглашении пока говорить трудно, поскольку речь идет о совместном документе.

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