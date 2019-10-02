В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

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Палата представителей парламента Нидерландов хочет начать тщательное расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инициативу поддержали восемь фракций.

Наиболее важным депутаты считают вопрос о том, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом.

При этом министр иностранных дел Стеф Блок считает, что могут возникнуть трудности, ведь для проведения расследования потребуется сотрудничество и со стороны Украины, и со стороны России. Однако возражать против данного предложения он не стал.

Ранее немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17.