В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17
Палата представителей парламента Нидерландов хочет начать тщательное расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Инициативу поддержали восемь фракций.
Наиболее важным депутаты считают вопрос о том, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом.
При этом министр иностранных дел Стеф Блок считает, что могут возникнуть трудности, ведь для проведения расследования потребуется сотрудничество и со стороны Украины, и со стороны России. Однако возражать против данного предложения он не стал.