В Киеве заявили, что Евросоюз сам предложит членство Украине

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС). Об этом сообащет ТАСС.

Он отметил, что не видит возможности, чтобы ЕС назвал «конкретную фразу» о перспективе членства. При этом Кулеба отметил, что есть возможность «привязать» ЕС и Уркаину еще крепче.

«Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников».