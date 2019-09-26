В Кремле сочли неординарной публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

При этом саму беседу и ее содержание Песков комментировать категорически отказался. Он пояснил, что это исключительно внутреннее дело США и Украины.

Кроме того он отметил, что публикация стенограммы произошла по взаимной договоренности.

«Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе», - отметил Песков исключительность данного действия.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.