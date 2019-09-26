Песков: Путин продолжает усилия по недопущению роста напряженности из-за слома ДРСМД

Президент России Владимир Путин продолжает усилия по предупреждению роста напряженности и подрыву стабильности в мире в случае размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер продолжает работу в данной сфере несмотря на слом ДРСМД со стороны США.

«Действительно, циркулярно в основные страны Европы, Азии и различные международные организации было направлено послание президента Путина», — сообщил Песков.

Песков отметил, что российский лидер призвал страны отказаться от размещения представленных систем вооружения. По словам пресс-секретаря, Москва пока не встретила ответного понимания.

Ранее сообщалось, что Путин предложил членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе.