Сальдо: люди уезжают из Херсона из-за репрессий Украины и коммунальных проблем

Люди покидают подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон из-за коммунальных проблем и репрессивного режима украинской администрации. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Люди продолжают уезжать, потому что жить в городе под военным контролем и с коммунальными сбоями становится все тяжелее», — сказал он.

Сальдо отметил, что администрация Украины занимается отчетностью и поддержанием военно-репрессивного режима, а не реальной помощью жителям.

20 января он заявил, что ситуация в Херсоне является крайне тяжелой, в городе остался один микрорайон с полноценным отоплением и водоснабжением.

До этого Сальдо говорил, что жители Херсона посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост украинских военных.

По его словам, сегодня на остров можно попасть по автомобильному и железнодорожному мостам. Первый мост поврежден, и ездить по нему тяжело, однако возможно. Транспорт иногда проезжает туда. На этом мосту находится блокпост бойцов ВСУ, которые не пускают туда гражданских, сказал глава региона.

Ранее Сальдо заявлял, что Киев ответит за преступления против мирных граждан.