Москвичи смогут увидеть необычную оптическую иллюзию

Москвичи смогут увидеть редкое атмосферное явление, возникающее при очень низких температурах, в субботу, 31 января, днем. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Есть вероятность увидеть «гало», «солнечное гало», то есть окружность вокруг одного солнца за счет преломления на снежных кристаллах», — сказал синоптик.

По прогнозам, уже в воскресенье в столицу придет южный циклон, который принесет с собой облачность, и вероятность появления солнечных оптических эффектов будет гораздо ниже, отметил Шувалов.

Метеоролог также прокомментировал возможность появления «трех солнц», о которых ранее говорили синоптики. По его мнению, увидеть это явление в столице «очень маловероятно», а вот снежные столбы — возможно, однако они возникают скорее в ночное и утреннее время и зависят не от солнца, а от источников света на поверхности Земли.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жители Подмосковья и окрестных районов смогут наблюдать «три солнца» на фоне аномальных морозов.

Ранее жители Пермского края увидели редчайшие световые столбы.