«Перспективы нет»: ветеран «Спартака» о шансах клуба в РПЛ

Тренер Гладилин: от «Спартака» в этом сезоне ничего не жду, это нереально

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» признался, что не верит в завоевание трофеев красно-белыми в этом сезоне.

«Состав полностью укомплектован. А усилять линии для того, чтобы исправить что-то в чемпионате — это нереально. Выше шестого места они не поднимутся. Ну, только если кто-то из вышестоящих команд не начнет сыпаться, «Балтика», к примеру. Так что здесь перспективы что-то выиграть нет. Ну, может, Кубок, но это все под вопросом. Так что сейчас при усилении надо смотреть уже вперед. От команды я уже ничего не жду, это нереально», — заявил Гладилин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

