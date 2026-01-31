Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В жилом доме в Москве нашли тело девушки с признаками удушения

СК РФ: тело задушенной девушки обнаружили в доме на улице Совхозной в Москве
Сергей Бобылев/РИА Новости

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из жилых домов на улице Совхозной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что у погибшей выявили признаки удушения. По предварительной информации, над девушкой расправился ее знакомый.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подчеркнули в СК.

Там рассказали, что следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. В настоящее время специалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства смерти жительницы Москвы.

29 января газета «Известия» со ссылкой на следственное управление СК РФ по Дагестану написала, что в республике возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летней местной жительницы. Как выяснили следователи, женщина 23 января вышла из дома в Дербентском районе и не вернулась. В ходе поисков в одном из районов региона были обнаружены ее останки с признаками насильственной смерти.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался сожитель убитой женщины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сургуте нашли мертвым известного врача, спасшего тысячи жизней.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!