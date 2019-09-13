Рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины

Верховная Рада приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает «112 Украина».

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей членов ЦИК.

Ранее бывший украинский президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко высказался по поводу информации о роспуске ЦИК Украины. По его мнению, решение о роспуске ЦИК является политически мотивированным.