Белорусский президент Александр Лукашенко назвал причину закрытия границы с Украиной, передает РИА «Новости».

По его словам, границу пришлось закрыть наглухо из-за хлынувшего потока оружия в страну.

Лукашенко добавил, что граница закрыта больше, чем с Североатлантическим блоком, который «с давних времен, якобы казался врагом номер один».

Глава Белоруссии отметил, что поток оружия – это «самое страшное» из всего возможного, так как если оружие попадает в руки простых людей, особенно националистически настроенных, не исключен терроризм.

Между тем в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что в прошлом году было изъято 800 боеприпасов и 76 единиц оружия на границе с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Александра Лукашенко.