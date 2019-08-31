Депутат из Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал рассмотреть идею американского лидера Дональда Трампа о покупке острова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, жителям островам следует более тщательно обдумать идею главы США.

Он пояснил, что предложение Трампа позволит получить Гренландии независимость от Дании.

Депутат подчеркнул, что власти Дании обходят документ ООН от 1953 года, согласно которому упраздняются колонии, и теперь настала пора отказаться от ее контроля.

Он также добавил, что сейчас не Дания, а Соединенные Штаты обеспечивают оборону острова.

После того, как с Вашингтоном будет установлено сотрудничество, он будет каждый год перечислять острову большие суммы, заключил депутат.

Ранее американский сенатор рассказал о предложении купить Гренландию еще год назад.