Участники G7 не достигли консенсуса по вопросу возвращения России

Лидеры стран-участниц «Большой семерки» (G7) в ходе саммита во французском Биаррице не достигли согласия по вопросу возвращения России в клуб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

Как отмечается, лидеры стран-участниц затронули вопрос возможного участия России в клубе во время проходящего саммита во Франции.

«Ситуации на Украине... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол», — заявил Макрон.

По словам французского лидера, для перехода от формата G7 к формату G8 необходимо единогласное решение всех участников.

Кроме того, он отметил, что для вступления в клуб России важно разрешить одно из главных препятствий, а именно — урегулировать кризисную ситуацию на Украине.

Тем не менее, Макрон добавил, что он и его коллеги солидарны относительно введения диалога с российской стороной.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность присутствия России на G7.