Американский сенатор рассказал о предложении купить Гренландию еще год назад

Сенатор-республиканец Том Коттон от штата Арканзас рассказал о том, что предложение о покупке Гренландии поступало еще год назад. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Он сказал, что еще летом 2018 года предлагал датскому послу в США Ларсу Герту Лозе продать Гренландию во время встречим по обсуждению НАТО и «Северного потока — 2».

Коттон отметил, что также в 2019 году обсуждал сообтветствующее предложение с президентом США Дональдом Трампом, однако не уточняется, кто именно стал автором инициативы.

Сентатор подчеркнул, что покупка Гренландии США стала бы защитой территории от китайцев и русских.

Ранее сообщалось, что Кремль отреагировал на идею Трампа купить Гренландию.