Информацию по уголовным делам Порошенко засекретили

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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019... Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019...
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019...
РИА «Новости»

Государственное бюро расследований Украины засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует экс-президент страны Петр Порошенко, передает портал «Украинские новости».

Отмечается, что издание обратилось в ведомство с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел.

Госбюро ответило, что предоставление доступа к указанной информации не предусматривается.

Ранее в Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах.