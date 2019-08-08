Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ. Об этом информирует РИА «Новости».

Как стало известно, в ведомстве Атамбаева ждет допрос.

Уточняется, что следователи допросят его по факту захвата заложников и убийства заместителя командира подразделения «Альфа» в ходе штурма дома в Кой-Таше.

Ранее экс-президент Киргизии сообщил, что во время своего задержания вел стрельбу по бойцам спецназа, которые атаковали его дум во время штурма.