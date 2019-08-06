В Киеве расследуют дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы

В Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в ведомстве, ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через границу Украины бывшего президента.

Проверяется информация, что Порошенко мог пересечь границу по поддельным документам.

Ранее юрист Андрей Портнов, сообщил, что Порошенко якобы ездил на Мальдивы вместе с приближенными в 2018 году по чужим паспортам.