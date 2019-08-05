Трамп назвал фейковые новости причиной гнева и ярости в США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые новости провоцируют в американцах накопление гнева и ярости.
«На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. Фейковые новости в значительной степени способствуют гневу и ярости, которые накапливались на протяжении многих лет. Освещение в СМИ должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, или эти ужасные проблемы станут еще хуже!» — заявил лидер США в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал принять закон о проверке покупателей оружия.