Трамп назвал фейковые новости причиной гнева и ярости в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые новости провоцируют в американцах накопление гнева и ярости.

«На СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. Фейковые новости в значительной степени способствуют гневу и ярости, которые накапливались на протяжении многих лет. Освещение в СМИ должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, или эти ужасные проблемы станут еще хуже!» — заявил лидер США в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал принять закон о проверке покупателей оружия.