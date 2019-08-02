Трамп настроен на новые переговоры с КНДР, несмотря на ракетные пуски
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный пуск в Северной Корее. Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что американский глава изъявил желание продолжать переговоры с северокорейской стороной.
Трамп отметил, что множество других стран также проводит испытание ракет.
Президент США добавил, что он обсуждал с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерную программу и намерен продолжить с ним диалог.
Ранее СМИ рассказали о новом ракетном пуске в северной Корее.