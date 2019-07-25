Путин снял часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что документ будет действовать при условии, если Турция «на основе принципа взаимности» сделает то же самое для россиян, имеющих действительные служебные паспорта.

Соглашение между Россией и Турцией об условии взаимных поездок было частично приостановлено с 1 января 2016 года. Причиной такого решения тогда стал кризис в отношениях между Москвой и Анкарой.

Ранее сообщалось, что россияне не могут вылететь из Турции.