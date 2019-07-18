Песков оценил идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею главы Украины Владимира Зеленского сделать проще выдачу гражданства этническим украинцам, проживающим в России, которая появилась после аналогичного предложения Москвы для Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков назвал этот вопрос внутренним делом Украины, добавив, что не знает, сколько этнических украинцев из России решат обратиться за паспортами. По его словам, «цифры будут иметь абсолютно относительное значение».

Он также добавил, что граждане России, которые захотят получить второе гражданство, все равно останутся «гражданами России, [и будут] пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями».

Пресс-секретарь заявил, что выдача российских паспортов жителям Донбасса является внутренним делом России и это решение обосновано.

Ранее стало известно, что МИД Украины отреагировал на решение Москвы упросить процедуру получения российских паспортов для жителей Донбасса.