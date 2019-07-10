Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Также на встрече присутствуют Вадим Рабинович и Тарас Козак.

С российской стороны помимо Медведева присутствуют: председатель высшего совета Борис Грызлов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы, глава фракции ЕР Сергей Неверов.

Встреча проходит на площадке исполкома партии «Единая Россия». Стороны в частности обсуждают меморандум между партиями.

Ранее в Службе безопасности Украины начала проверку визита председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.