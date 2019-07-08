Сотрудников NewsOne вызвали на допрос по подозрению в госизмене

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении в отношении канала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в фейсбук.

«Готовится представление в суд об аресте активов», — написал он.

Все сотрудники телеканала, а также его собственник были вызваны на допрос. Они якобы предоставляли информационную поддержку в подрывной деятельности против украинской власти.

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста.