Сотрудников NewsOne вызвали на допрос по подозрению в госизмене
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Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении в отношении канала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в фейсбук.
«Готовится представление в суд об аресте активов», — написал он.
Все сотрудники телеканала, а также его собственник были вызваны на допрос. Они якобы предоставляли информационную поддержку в подрывной деятельности против украинской власти.
Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста.