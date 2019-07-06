Грузия захотела вернуть отношения с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава выразила надежду, что удастся сохранить прагматичные экономические отношения с Россией, передает РИА «Новости».

Она отметила, что очень важно, чтобы россияне приезжали в Грузию, не только потому что они привозят деньги.

«Турист из России... – это человек, который несет достоверную, реальную информацию о нашей стране», — заявила Турнава.

Также, как передает ТАСС, торговля Грузии с Россией в части экспорта составляет 13%. Министр заявила, что он этого отказываться не стоит.

Ранее сообщалось, что отток российских туристов принесет Грузии убыток в $710 млн.