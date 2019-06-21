В Раде заявили о продаже Крыма

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что украинская сторона лишилась Крыма из-за того, что полуостров продали «патриоты». Об этом он сказал «112 Украине».

По его мнению, Крым продан патриотами, которые хотели отделить все забором. Он попросил украинские власти перестать торговать землей, а хранить ее.

«Патриоты... это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты», — добавил Рабинович.

Он подчеркнул, что именно «патриоты» убили промышленность, экономику, медицину и пенсионеров в стране.

Ранее Чехия призвала Украину «смириться» с присоединением Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.