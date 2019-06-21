Пушков отреагировал на угрозы Трампа против Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков назвал слова американского лидера Дональда Трампа возможным началом войны с иранской стороной. Об этом он написал в твиттере.

По мнению Пушкова, все президенты США стремятся к войне.

«У [42-го президент США Билла] Клинтона — война в Югославии, у [43-го главы Джорджа] Буша-мл. сразу две войны — в Ираке и Афганистане, у [44-го лидера Барака] Обамы — в Ливии», — подчеркнул Пушков.

Он считает, что клятва Трампа о том, что новые военные действия не будут разворачиваться против других стран, имеет цену. И мир скоро узнает о ней.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.

Ранее Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.