Зеленский объяснил, почему не помог трясущейся Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, когда ее затрясло. Об этом пишет Bild.

«А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее Меркель объяснила свое плохое самочувствие. По ее словам, причиной стало обезвоживание.

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским в Берлине: ее затрясло из-за сильной жары. В Берлине в этот день около 30 градусов жары.