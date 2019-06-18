Зеленский объяснил, почему не помог трясущейся Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, когда ее затрясло. Об этом пишет Bild.
«А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.
Ранее Меркель объяснила свое плохое самочувствие. По ее словам, причиной стало обезвоживание.
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским в Берлине: ее затрясло из-за сильной жары. В Берлине в этот день около 30 градусов жары.