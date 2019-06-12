Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ему удалось приступить к диалогу относительно стратегической стабильности с замгоссекретарем США Андреа Томпсон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона указала Соединенным Штатам, что паузы в таких вопросах контрпродуктивны и не должны затягиваться.

«Надо сказать, что они (представители США. – «Газета.Ru») не спорили с подобной постановкой вопроса», — отметил Рябков.

Он также напомнил, что президента России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим представителям заняться вопросом контроля над вооружениями.

«И вот в Праге мы, по сути дела, приступили к выполнению этих поручений», — уточнил Рябков.

Он также выразил надежду, что США смогут в ближайшее время сделать конкретные предложения по стратегической стабильности.

Ранее в Госдепе заявили о предстоящих встречах США и России по контролю над вооружениями.