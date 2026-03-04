Японка нашла в море письмо в бутылке, отправленное полгода назад россиянкой

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке и нашла подругу в Японии

Россиянка нашла подругу в Японии, отправив письмо в бутылке по морю. Этой историей поделилась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жительница Приморского края Мария Степанова.

В конце августа прошлого года Мария, ее сын Артем и подруга Наталья отдыхали на одном из пляжей в Находке. Женщина решила исполнить мечту детства и отправить письмо в бутылке.

«Тому, кто найдет это послание, желаем много денег, счастья и любви, как можно больше путешествий и приключений, верных друзей, легко соглашающихся на любые авантюры. Если вы нашли это письмо, будем благодарны, если свяжетесь с нами», — заключила россиянка, указав свои данные для обратной связи.

В середине февраля 2026 года бутылка оказалась на побережье у японского города Ниигата, который находится в более чем 700 километрах от пункта отправления.

Письмом заинтересовалась 26-летняя девушка по имени Шики. Она отправила СМС-сообщение на русском языке по номеру, указанному в послании, предложив автору связаться с ней по электронной почте.

Семья из Приморья записала видеоприветствие с синхронным переводом на японский и пригласила новую знакомую посетить Владивосток.

«Здорово, что мы смогли пообщаться через море. Надеюсь, мы сможем встретиться когда-нибудь», — написала японка в ответном письме.

