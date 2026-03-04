Индонезия намерена запустить первую АЭС в 2032 году

Индонезия готовится к запуску своей первой атомной электростанции в 2032 году

Индонезия готовится к запуску своей первой атомной электростанции в 2032 году. Об сообщил генеральный секретарь Национального энергетического совета (DEN) Дадан Кусдиана, пишет «Прайм».

Он подчеркнул, что этот проект является частью амбициозного плана, который предполагает достижение 44 гигаватт атомных мощностей к 2060 году, что соответствует обязательствам страны по обеспечению углеродной нейтральности.

«Согласно Национальному плану развития электроэнергетики на 2025–2034 годы, первоначальная цель предполагает создание 500 мегаватт атомных мощностей с 2032 года», — отметил Кусдиана, выступая перед журналистами.

По его информации, новая электростанция будет расположена либо на Суматре, либо на Калимантане. При этом правительство планирует использовать малые модульные реакторы, которые, по мнению Кусдианы, идеально подходят для нужд промышленных хабов и развивающейся «голубой экономики» региона.

Ранее Россия выразила сомнения в перспективах малых модульных реакторов, отметив отсутствие их строительства в США.