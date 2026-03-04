Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Индонезия намерена запустить первую АЭС в 2032 году

Индонезия готовится к запуску своей первой атомной электростанции в 2032 году
Николай Лазаренко/РИА Новости

Индонезия готовится к запуску своей первой атомной электростанции в 2032 году. Об сообщил генеральный секретарь Национального энергетического совета (DEN) Дадан Кусдиана, пишет «Прайм».

Он подчеркнул, что этот проект является частью амбициозного плана, который предполагает достижение 44 гигаватт атомных мощностей к 2060 году, что соответствует обязательствам страны по обеспечению углеродной нейтральности.

«Согласно Национальному плану развития электроэнергетики на 2025–2034 годы, первоначальная цель предполагает создание 500 мегаватт атомных мощностей с 2032 года», — отметил Кусдиана, выступая перед журналистами.

По его информации, новая электростанция будет расположена либо на Суматре, либо на Калимантане. При этом правительство планирует использовать малые модульные реакторы, которые, по мнению Кусдианы, идеально подходят для нужд промышленных хабов и развивающейся «голубой экономики» региона.

Ранее Россия выразила сомнения в перспективах малых модульных реакторов, отметив отсутствие их строительства в США.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!