Порошенко запутался в словах о России

Экс-президент Украины Петр Порошенко запутался в словах, делая заявление о России.

Сначала он сказал, что на Украине находятся «пророссийские силы», которые враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы.

В конце предложения он решил, что сделал ошибку, и начал говорить обратное.

»[Пророссийские силы враждебны ко всему], что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю», — сказал Порошенко.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром.