Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия «Европейская солидарность» будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, его партия является защитницей страны, реформ и европейского курса.
«Мы идем на выборы…чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — заявил Порошенко.
Он добавил, что все, что отдаляет вступление страны в ЕС и НАТО, сближает ее с российской стороной.
«Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?» — сказал Порошенко собравшимся.
Ранее Порошенко заявил, что произнесенная в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским речь «родилась» в его офисе.