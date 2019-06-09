Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящих выборах в украинскую Раду его партия «Европейская солидарность» будет использовать разрыв отношений с российской стороной в качестве основы политической платформы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, его партия является защитницей страны, реформ и европейского курса.

«Мы идем на выборы…чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — заявил Порошенко.

Он добавил, что все, что отдаляет вступление страны в ЕС и НАТО, сближает ее с российской стороной.

«Что они могут предложить? Дешевый, удушливый российский газ?» — сказал Порошенко собравшимся.

Ранее Порошенко заявил, что произнесенная в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским речь «родилась» в его офисе.